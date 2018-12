© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa ha deciso la partita della Fiorentina segnando il gol del definitivo 0-1 che è valso la prima vittoria in trasferta dei suoi. Queste le sue parole pochi istanti dopo il triplice fischio, ai microfoni di Sky Sport: "Sono troppo felice per la vittoria della squadra. Ce la meritiamo troppo dopo due mesi passati in maniera difficile. Con l'Empoli abbiamo dimostrato di essere la Fiorentina e oggi di non mollare mai, anche nelle difficoltà".