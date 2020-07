Fiorentina, Chiesa sta per arrivare al bivio: cinque partite e poi dovrà scegliere la direzione

Era stato l'oggetto del contendere degli ultimi tempi, è risultato il migliore in campo nei tre punti probabilmente decisivi per la salvezza, quelli del Via del Mare di Lecce. Le polemiche su Federico Chiesa scaldano l'ambiente viola, e la sua risposta - dopo il tanto chiacchierato ditino verso la tribuna del Franchi - è stata sfoggiare le migliori qualità: gol e assist da grande giocatore, per un obiettivo importante incamerato al 90%. L'estate (calcistica...) prossima sostengono molti addetti ai lavori, sarà quella del bivio per lui, pezzo pregiato del mercato italiano e pieno di corteggiatori illustri anche fuori. Se la pista estera però è poco percorribile al momento, per volontà del giocatore, quella della Serie A racconta uno scenario in cui pochi sono disposti a pagare la cifra liquida richiesta da Commisso. Forse nessuno. Discorso diverso qualora la dirigenza viola aprisse all'inserimento di contropartite, tema che rischia di essere il tormentone di questa estate. La realtà, però, dice che l'idea di Commisso sarebbe quella di rinnovargli il contratto con una proposta di alto livello, sia economica che tecnica (magari con un nome blasonato in panchina), così da togliergli qualsiasi dubbio. Finché il presidente sarà costretto negli Stati Uniti, però, nulla si muoverà, ma quello che sta per arrivare rischia di essere davvero il mercato del bivio per Chiesa. Prima di scegliere la direzione, rimangono cinque partite in cui confermare l'ottimo smalto recente e ritrovare il feeling dapprima perduto con la Fiorentina e tutto ciò che le gravita attorno. A cominciare da domenica sera, in una partita con il Torino che potrebbe mettere il punto finale ai cattivi pensieri delle scorse settimane.