© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Chiesa ha risolto la partita contro il Milan con un colpo d'autore ma a breve tornerà a essere al centro di ogni discussione di mercato visto che piace a molti, anzi a tutti. L'Inter chiama, si fa sentire da mesi, ma lui sta zitto e fa bene. Non è detto che in estate vada via, magari un altro anno è anche disposto a giocarlo in maglia viola. Un altro rinnovo con l'Europa in pugno potrebbe convincerlo. Certo però non se ne discuterà ora, anche se il ritocco ci sarà. La Fiorentina ci sta lavorando, proprio in vista di ciò che potrà accadere tra qualche mese. A riportarlo è La Repubblica di Firenze.