© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa riparte dalla vittoria contro l'Empoli e guarda alla sfida contro il Milan. Protagonista di un evento di Save the Children, il giovane attaccante della Fiorentina ha parlato del recente successo dei viola: "Venivamo da mesi non facili perché non arrivavano successi e tre punti ma solo pareggi. Ora la vittoria contro l’Empoli ci dà tanta autostima. Però noi sappiamo, anche nei momenti di difficoltà, quali sono le nostre forze, i nostri pregi e quindi adesso ci giochiamo una grande partita a Milano e speriamo di uscirne con un grande risultato".