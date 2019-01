© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando in chiave mercato i migliori talenti Under 23 del nostro campionato, La Gazzetta dello Sport si sofferma anche su Federico Chiesa, L'attaccante ha fatto intendere che lascerà la sua Fiorentina solo per indossare una nuova maglia italiana. Per la sua maturazione considera importante, infatti, proseguire il suo percorso in un contesto già noto. Questa sua determinazione ha per certi versi tappato la sua quotazione, ferma a 70 milioni. E ciò indirettamente avvantaggia i soliti noti (Juve e Inter) decisi ad assicurarsi l’ambita preda.