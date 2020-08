Fiorentina, chieste informazioni al Bayern Monaco per Javi Martinez

Possibilità di rilancio in Italia per Javi Martinez. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista spagnolo sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina che avrebbe chiesto al Bayern Monaco. Qualora la trattativa andasse in porto, il giocatore incontrerebbe un suo ex compagno proprio in biancorosso Frank Ribery che potrebbe ricoprire un ruolo importante.