Fiorentina, chieste informazioni alla Juventus per Khedira

Un nome nuovo per il mercato della Fiorentina, quello che fornisce Sky Sport. E anche piuttosto a sorpresa, dato che secondo l'emittente satellitare la società viola avrebbe richiesto informazioni per Sami Khedira, esperto centrocampista classe '87 che sembra in uscita dalla Juventus. Chissà che questa operazione non possa rientrare in un maxi-affare per Chiesa.