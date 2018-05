Fiorentina, chiesto uno sconto all'Atalanta per Sportiello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spifferi sempre più insistenti raccontano di una Fiorentina pronta a chiedere lo sconto all'Atalanta per riscattare Sportiello. Anche perché la Dea si ritroverà con due portieri già pronti, quali Berisha e Gollini. Ma quella di Zingonia è bottega assai cara, in quanto per Percassi i contratti hanno sempre grande valore. L'estremo difensore brianzolo è dunque in attesa. Lo riporta Tuttosport.