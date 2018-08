Fiorentina-Chievo 2-0 al 45', eurogol di Milenkovic e tap-in di Gerson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pronti-via e la Fiorentina è subito in vantaggio nel suo debutto stagionale, in programma questa sera al Franchi contro il Chievo. Bella azione di Biraghi in ripartenza sulla sinistra e diagonale di Benassi respinto da Seculin; Jaroszynski allontana senza troppa precisione fuori area e Milenkovic sovrasta fisicamente Giaccherini per poi lasciare esplodere un gran destro al volo che si infila al sette dopo appena otto minuti di gioco.

Il ChievoVerona sbanda, ma poi si riprende alla grande e cerca il pareggio con insistenza. Stepinski sotto porta è sempre pericoloso, ma all'11' manda alto di testa e al 16' non riesce ad approfittare di un'uscita sbagliata di Lafont. Ci pensa dunque Birsa, con un potente tiro da fuori al 23', a scaldare i guantoni del giovane portiere viola, un po' emozionato per la sua prima in Serie A, ma la traiettoria dello sloveno è troppo centrale e la difesa di casa spazza via senza problemi.

Pioli scuote i suoi, le due squadre si affrontano a viso aperto e nel finale di frazione i gigliati riescono a trovare anche il loro secondo gol. Calcio d'angolo dalla sinistra al 42', Vitor Hugo svetta di testa e dà vita a una mischia in area di rigore che Gerson è lesto (e fortunato) a risolvere in rete col più facile dei tap-in dopo due miracoli di Seculin e Stepinski sulla linea. Primo tempo divertente a Firenze, con una Fiorentina molto ispirata e un Chievo però mai rinunciatario.

