Fiorentina-Chievo 6-1, i giovani terribili di Pioli vincono e convincono

© foto di Federico De Luca

Buona, buonissima, la prima per la Fiorentina. All'esordio stagionale, i giovani terribili di Pioli rifilano infatti un netto 6-1 al ChievoVerona. Primo tempo subito emozionante grazie a un eurogol di Milenkovic (il primo in Serie A), che all'8' sovrasta fisicamente Giaccherini e lascia esplodere in rete un gran destro al volo da fuori area. Il Chievo reagisce con Stepinski e Birsa, ma Lafont - seppur con qualche incertezza di troppo - dice di no e nel finale di frazione (al 42') i viola trovano quindi il raddoppio con un fortunato tap-in sotto porta di Gerson dopo una mischia.

Parziale forse troppo severo per i gialloblù, che rientrano però in campo completamente in balia dell'avversario. Gerson è ispiratissimo e, dopo appena tre minuti dalla ripresa del gioco, i tifosi gigliati possono di nuovo esultare. Grande passaggio in profondità del brasiliano sulla sinistra, cross di Simeone e puntuale colpo di testa di Benassi per il 3-0. La Fiorentina diventa padrona assoluta, Chiesa spreca un invito clamoroso di Biraghi al 60', ma al 68' si fa perdonare calando il poker con una bella spaccata su passaggio del solito ex Roma. Il match non ha più nulla da offrire, se non il gol dell'ex di Tomovic, bravo ad anticipare Pezzella di testa su angolo di Birsa al 75' - bellissimo il suo omaggio a Davide Astori, applaudito non a caso da tutto il Franchi -, il 5-1 di Benassi, ben servito da Biraghi all'89', e il definitivo 6-1 di Simeone al 92'.

La Fiorentina dei giovani convince, soprattutto quando c'è da attaccare, ma andrà naturalmente rivista contro avversari di livello più elevato. Chievo positivo, invece, solamente per un tempo: il solo Stepinski, là davanti, non basta.

Clicca nel link in calce per la diretta testuale di TMW