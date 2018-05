Fiorentina-Chievo, asse in difesa per il futuro di Tomovic e Depaoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta L'Arena oggi in edicola, la trattativa tra Fiorentina e Chievo Verona per lo scambio in difesa potrebbe presto concretizzarsi. La società clivense vorrebbe cercar di capire infatti se i viola abbiano intenzione di lasciare Nenad Tomovic per un'altra stagione in Veneto, riservando un'opzione ai gigliati per Fabio Depaoli.