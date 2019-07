Fiorentina, cinquanta giorni di Commisso. Senza battere un colpo

© foto di Giacomo Morini

“Milano, 06 giugno 2019 – ACF Fiorentina ha annunciato oggi che Rocco B. Commisso è il nuovo proprietario del club”. Recita così il comunicato che ha reso ufficiale, a inizio estate, la cessione del club viola, passato dalla famiglia Della Valle alla nuova proprietà italoamericana. Il primo atto di una luna di miele che dura ancora oggi e i motivi sono comprensibili. Da un lato, i tifosi fiorentini erano e sono reduci da una delle stagioni più deludenti nella storia della squadra gigliata. Dall’altra Rocco Commisso e Joe Barone hanno saputo riaccendere l’amore di una città, promettendole i piani alti della nostra Serie A e assicurando di non avere intenzione di lesinare sugli investimenti. Al cinquantesimo giorno della nuova Fiorentina, però, la casella acquisti resta vuota, al netto dei rinforzi già decisi dalla dirigenza precedente.

Le attenuanti non mancano. Quando arriva una nuova gestione, è fisiologico che abbia bisogno di tempo. Per scegliere i propri dirigenti di riferimento, per immergersi in una realtà comunque nuova, per tastare con mano quel che c’è da fare. E non è poco: qualora a palesarlo non fossero stati sufficienti i risultati della passata stagione, lo ha ribadito anche il nuovo ds. Daniele Pradé, alla sua prima uscita, ha parlato in modo chiaro delle tante cessioni da dover portare a termine per iniziare a poter poi ampliare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. Numeri alla mano, siamo anche lì abbastanza lontani dagli obiettivi prefissati. Ma almeno qualcosa si è mosso, e vendere in questo momento sembra essere la cosa più complicata per qualsiasi club del nostro campionato.

In entrata, però, la Fiorentina è ferma. Il cinquantesimo giorno dell’era Commisso, ovviamente, è soltanto un riferimento per dare un’idea di quanto tempo abbia avuto la nuova Viola per rinforzarsi, senza averlo fatto. Eppure anche lì ci sarebbe da lavorare, per mandare nel dimenticatoio il sedicesimo posto in graduatoria. I quadri dirigenziali sono stati rinnovati per intero, e non è poco. Sulle prime pagine, però, la Fiorentina sinora è finita soprattutto per le promesse relative al futuro di Federico Chiesa, una vicenda di mercato ancora da scrivere. Di potenziali innesti, solo voci, finora nulla di concreto. Neanche un piccolo assaggio di quel che Commisso intende o può fare fare, un primo regalo ai suoi nuovi tifosi per indicare quale sarà la strada. Un colpo di mercato per presentarsi anche da questo punto di vista. È un immobilismo che inizia a non passare inosservato, anche perché le altre non stanno certo a guardare e si sono tutte già mosse, chi più chi meno. È un immobilismo che finirà presto, e nessuno mette in dubbio ambizioni o potenzialità del nuovo progetto viola. Ma il cinquantesimo giorno dell’era Commisso è arrivato, senza un acquisto sul mercato. E manca poco più di un mese al gong.