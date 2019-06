Fiorentina, closing con Commisso vicino. Diego Della Valle non ci sarà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano novità anche dal fronte Della Valle a proposito della cessione della Fiorentina, pronta a passare nelle mani del miliardario italo-americano Rocco Commisso per una cifra di circa 165 milioni di euro. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, sicuramente Diego Della Valle non prenderà parte in prima persona al closing, dato che domani il principale azionista viola è atteso a Parigi per un evento legato all'attività delle sue aziende di moda, riporta Firenzeviola.it.