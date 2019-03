© foto di Federico De Luca

Il presidente della Fiorentina Mario Cognigni, nel corso del suo intervento a Sky Sport, ha parlato anche del futuro del tecnico Stefano Pioli: "Siamo naturalmente d'accordo con il mister – e ci mancherebbe - che a fine stagione, dopo questo primo ciclo, si dovranno analizzare tutte le cose positive che hanno funzionato e quelle che hanno funzionato un po' meno. Solo dopo questa analisi si potranno tracciare eventuali linee guida per il futuro. Parlarne adesso, in modo estemporaneo, con il risalto mediatico che gli è stato dato, mi è sembrato poco logico, correndo l'inutile rischio di fermare l’attenzione su un argomento, in questo momento, poco significativo, in confronto agli obiettivi che la squadra deve rincorrere".