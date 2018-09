Fiorentina, Cognigni: "La fascia di Astori? Era solo una ratifica"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Giacomo Morini

Al termine dell'assemblea di Lega che ha sancito la deroga a favore della Fiorentina sulla fascia da capitano in memoria del compianto Davide Astori, ha parlato il presidente esecutivo viola Mario Cognigni:

"Il tema della fascia di Davide lo avevo già risolto la settimana scorsa parlando con il presidente Micciché. Oggi c'è stata semplicemente una ratifica, per cui il problema non esisteva già più dopo che ero intervenuto direttamente. Ho trovato consenso dal presidente e dagli altri componenti di Lega. Buonsenso che prevale? Si può dir quel che vogliamo, l'importante è continuare ad indossare la fascia lasciata da Davide. Lui è il nostro capitano, lo era ed è rimasto nel cuore di tutti noi. Con lui stavamo creando un progetto che stiamo cercando, con fatica, di portare avanti. Quindi anche la fascia è un simbolo che ce lo ricorda costantemente. Napoli? Adesso scendiamo nell'attività sportiva. Quello che mi dice e il mister, e quanto ho visto io personalmente in questi giorni che sono stato a Firenze, è di una squadra compatta che ha voglia di far bene. Si stanno impegnando perché ogni domenica sia una partita importante. Rinnovi? Questo è un discorso più articolato. Già dall'anno scorso abbiamo voltato pagina: ogni attività che facciamo è finalizzata ad una crescita importante. ADV? Oggi è a Firenze. Cori? I risultati parlano e cercheremo sempre di migliorarli".