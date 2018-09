Fiorentina, Cognigni risponde a Percassi: "Gravi i suoi dubbi"

© foto di Federico De Luca

Tramite il medium ufficiale della Fiorentina ha parlato il presidente esecutivo viola Mario Cognigni, rispondendo alle dichiarazioni di Percassi arrivate nel pomeriggio: "Rimango particolarmente colpito dinanzi alle dichiarazioni rilasciate a Sky dall' A.D. dell'Atalanta Luca Percassi, secondo le quali tutta la Dirigenza della Fiorentina avrebbe 'preparato tutta la settimana come se al minimo errore si dovesse compensare con qualcosa'. ...immagino volesse intendere preparato mediaticamente questa partita. Esprimere il proprio giudizio sulla conduzione arbitrale di una partita è legittimo ma reputo, invece, grave da parte di un rappresentante di un Club professionistico, nonché componente del CdA di Lega, adombrare dubbi sui comportamenti non consoni di un’altra Società, e nello specifico un Club come la Fiorentina che si è sempre battuta per il rispetto delle regole".