Fiorentina, col Benfica Chiesa in campo almeno 30' per regolamento

Come ampiamente raccontato in casa Fiorentina tiene banco la questione legata al futuro di Federico Chiesa. Il giocatore intanto dopo gli allenamenti negli States ha ritrovato un discreto livello di condizione fisica e per questo, si legge sulla Gazzetta dello Sport, questa notte contro il Benfica si vedrà per la prima volta in campo e dovrà giocare, per regolamento ICC, almeno 30'.