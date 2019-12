Fiorentina, commenti impropri: ag. Duncan squalificato per 6 mesi da FA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Multa e squalifica per Saif Rubie, agente di Bobby Duncan, giovane attaccante della Fiorentina, trasferitosi ai viola in estate dal Liverpool. Lo riportano tutti i principali media d'oltremanica: al procuratore è stata comminata una multa da 10mila sterline e la sanzione della sospensione per sei mesi. Il tutto nasce da alcune esternazioni via Twitter dello stesso Rubie, che nell'estate aveva parlato di bullismo dei Reds nei confronti del talentino, peraltro cugino di Gerrard.