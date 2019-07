Fiorentina, Commisso: "A Firenze ho visto la chance di vincere un trofeo"

Fonte: ViolaChannel.tv

© foto di Giacomo Morini

"Il calcio ha sempre significato molto per me”: con questa frase Rocco Commisso apre la sua intervista diretta ai microfoni di SiriusXM FC 157, toccando numerosi argomenti tra cui i suoi obiettivi, Chiesa e la partecipazione della Fiorentina alla International Champions Cup in programma negli USA a fine luglio.

SiriusXM FC 157 ripercorre i primi approcci di Commisso con il calcio italiano, dai primi contatti con diverse società fino all’acquisto in tempo di record della Viola (3 settimane). "Ho visto qualcosa che gli altri non hanno visto, la proprietà non aveva vinto trofei e ho visto un'opportunità di fare meglio. Come ho detto però ho bisogno di tempo, non posso fare tutto in un mese”. In pochissimo Rocco Commisso ha acquistato la Fiorentina, e anche il cuore dei tifosi che tra selfie, cori e bandiere hanno fatto sentire il loro affetto, “emozionante per me”.

Gli obiettivi sono chiari: incrementare le revenues, ad oggi molto indietro rispetto ad una squadra media di Premier League. Poi stadio, centro sportivo, rebranding della squadra. Rocco Commisso parla anche di Federico Chiesa, dicendo che “rimarrà, per almeno un anno, a meno che non ci siano impedimenti contrattuali o altro di cui non sono a conoscenza, ma non credo ci siano perché mi è stato assicurato dalla precedente proprietà”.