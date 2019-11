Fonte: Esclusiva di Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato da poco in città e si è messo subito al lavoro per uno dei casi più scottanti del club viola, ovvero quello relativo a Federico Chiesa. Il patron gigliato è arrivato in albergo pochi minuti fa ed è stato raggiunto poco dopo dal padre del calciatore Enrico, con cui si incontrerà insieme al direttore generale Barone e al direttore sportivo Daniele Pradè per parlare del futuro del chiacchieratissimo talento della Nazionale. A riportarlo è Firenzeviola.it.