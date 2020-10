Fiorentina, Commisso: "A Iachini dico che col nostro monte ingaggi dobbiamo fare meglio"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del rendimento della squadra nel corso della trasmissione "Zona Mista" su RTV38: "Voglio dire a Iachini a Pradè che se abbiamo questo monte ingaggi dobbiamo fare bene e fare meglio. Abbiamo alzato del 40% circa. Io credo in tutti, la squadra quest'anno è forte. La partita con la Sampdoria è stata uno schifo. Abbiamo fatto male. Ma i ragazzi hanno capito. In Italia ci sono i contratti, è più facile per me licenziare una persona sotto contratto. E' giusto dare l'opportunità a Beppe che ha fatto bene, ma come lui, qualsiasi altra persona all'interno della Fiorentina".