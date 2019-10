Fiorentina, Commisso: "Accettiamo squalifica Ribery. Era demoralizzato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua intervista a Radio Toscana, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche delle tre giornate di squalifica che il giudice sportivo ha comminato a Ribery: "Le accettiamo e andiamo avanti. Mi dispiace, era stato il miglior giocatore del mese scorso in Serie A, e poi, poveretto, gli è successo questo. Io e gli arbitri, quando giocavo, non andavamo mai d'accordo. La gente mi vuole bene anche se non vinciamo, speriamo di vincere presto, già da domani. I ragazzi li ho visti un po' demoralizzati, soprattutto Ribery. È stata una brutta giornata e non solo per il risultato ma anche per le espulsioni e gli infortuni di Lirola e Caceres. A Ribery ho detto che è tutto uguale a prima, gli voglio bene e continuerò a farlo. Lui come Chiesa, i ragazzi vanno sostenuti ed amati. Sanno quanto ci tengo a fare bene. I tifosi sono eccezionali: mai una critica, anzi mi arrivano talmente tanti consigli che non posso sentire tutti. Ci siamo innamorati a vicenda".