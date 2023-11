Fiorentina, Commisso: "Anno scorso grande delusione con due finali perse, ma continuo a sognare"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato a DAZN all’interno di uno speciale sul Viola Park intitolato ‘Viola Land‘. Ecco alcune delle dichiarazioni più interessanti riportate da Firenzeviola.it: "Ho avuto molte opportunità per comprare tante squadre, sia in Italia che in Europa. Mia moglie però voleva un posto che le piaceva e mi ha detto che Firenze era splendida. E allora ho comprato la Fiorentina. Il Viola Park? Tutto questo è stato fatto per i tifosi e rimarrà per i tifosi e Firenze, non è che me lo porto in tasca a New York. Fra novanta anni io non ci sarò ma questo posto sarà sempre qui. I tifosi si meritano una casa della Fiorentina e sono contentissimo per loro".

E poi ancora: "Scudetto a Firenze? Sogno sempre in grande; l'abbiamo fatto anche l'anno passato, con due finali. Credevo che avremmo vinto almeno una delle due e per me è stata una grandissima delusione. Ma continuo a sognare: quest'anno stiamo facendo molto bene, pensiamo un giorno alla volta".