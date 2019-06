"Qua si inventano molte cose...". Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, nella conferenza stampa ufficiale di presentazione ha parlato così delle indiscrezioni riguardanti gli ingressi nel club di Buffon e Scolari (come dg): "Ho letto tanto in questi giorni. Non ho avuto tempo di parlare né con Montella né con Corvino. Ripeto, serve tempo e proprio per questo resterò qua in questi giorni per discutere di questi argomenti, anche se non serviranno 2 giorni per risolvere tutto. Capisco le pressioni, ma servirà tempo. Montella, Corvino e tutti gli altri hanno un contratto...".

