Fiorentina, Commisso aspetta Montella a New York: venerdì l'incontro

© foto di Federico De Luca

Continuano le grandi manovre in casa Fiorentina, sia per la panchina che per il nuovo organigramma societario. In questo senso, secondo quanto riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, per venerdì è previsto il primo contatto faccia a faccia a New York tra Vincenzo Montella e la nuova proprietà americana facente capo a Rocco Commisso. Con ogni probabilità - si legge - si tratterà di un colloquio cordiale giusto per confrontarsi su alcuni aspetti della gestione sportiva, perché non ci sono dubbi che il tecnico verrà confermato.