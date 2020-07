Fiorentina, Commisso: "Avanti spediti verso l'approvazione dei lavori del centro sportivo"

vedi letture

Queste le parole di Rocco Commisso al termine dell’incontro in Soprintendenza di questo pomeriggio: “Mi hanno fatto piacere le parole rassicuranti del Soprintendente Andrea Pessina. Al termine dell’incontro di oggi ci siamo sentiti al telefono e ci tengo a sottolineare che abbiamo avuto una gradevole e concreta conversazione. Ora come hanno detto pubblicamente il Soprintendente e il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, andiamo avanti spediti verso la definitiva approvazione dei lavori entro settembre. Sono contento che non siano stati fatti passi indietro rispetto al via di libera di massima che avevamo ricevuto l’anno scorso. Il grande lavoro portato avanti in questi mesi per venire incontro alle varie richieste delle Istituzioni in generale, non sarà pertanto reso inutile e in ogni caso nel progetto finale non ci saranno significativi stravolgimenti. Noi teniamo moltissimo alla bellezza del paesaggio di Bagno a Ripoli, un territorio scelto anche per questa sua invidiabile caratteristica, che avremo cura di proteggere e rispettare al meglio”. “Speriamo solo non vadano tutti in vacanza ad agosto” chiude con una battuta Rocco Commisso. Lo rende noto il sito ufficiale della squadra viola.