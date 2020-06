Fiorentina, Commisso: "Castrovilli mi ha detto che vuole restare. E io gli ho detto..."

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, intervenuto oggi in conferenza stampa, si è soffermato anche su Gaetano Castrovilli: "Per Castrovilli il discorso è diverso, mi ha detto che vuole restare qui. Per questo gli dico: 'Gaetano, non mi deludere eh'".