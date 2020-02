vedi letture

Fiorentina, Commisso: "Centro sportivo entro il 2021. Stadio? Già detto tutto"

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, presente in Consiglio Regionale per una lectio magistralis sulla sua storia di successo come italiano negli Stati Uniti, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "Mi hanno invitato e sono contento di fare qualche discorso ai ragazzi universitari e agli studenti, ai quali consiglio di lavorare duro per raggiungere i propri obiettivi. Ho 70 anni e a Firenze ho fatto otto visite in questi mesi per lavorare".