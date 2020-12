Fiorentina, Commisso chiama la squadra per caricare i giocatori prima del Sassuolo

La Fiorentina vive un lungo momento di crisi che nemmeno l'avvicendamento in panchina tra Iachini e Prandelli è riuscito a scacciare. Prima della sfida contro il Sassuolo, il presidente Rocco Commisso è intervenuto telefonicamente prima con il mister e poi all'interno dello spogliatoio alla presenza di tutti i giocatori, staff e dirigenza per invitare la squadra alla massima concentrazione e a pensare di non essere inferiori a nessuno. "Se giochiamo come sappiamo fino alla fine - il senso del discorso del proprietario viola - possiamo affrontare tutti a testa alta". Adesso la parola passerà al campo, con la Fiorentina chiamata alla grande prestazione per provare a fermare il Sassuolo di De Zerbi.