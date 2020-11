Fiorentina, Commisso: "Chiesa ancora oggi non ha telefonato per salutarmi"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione "Radio Viola" su Lady Radio: "Chiesa ancora oggi non mi ha chiamato per salutarmi. Le responsabilità della squadra e dei dirigenti? Io ho parlato con i dirigenti e gli ho detto che dobbiamo essere più uniti e che non devono uscire notizie che fanno male alla Fiorentina. Se vogliono parlare con i giornalisti, devono parlare di moglie e figli e non della Fiorentina. Pradè e Prandelli hanno già parlato con i giocatori, perché hanno delle responsabilità. Abbiamo una buona squadra e sono convinto di questo. I soldi che ho speso per alzare il monte ingaggi e gli investimenti che ho fatto, altrimenti dove sono finiti?".