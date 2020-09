Fiorentina, Commisso: "Chiesa? Parliamo della partita. Voglio portare cash in Italia, non debiti"

vedi letture

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria nei confronti del Torino, partita d'esordio della Serie A 2020/2021: "A Castrovilli ho detto che non va via... Leggo troppe cose che non esistono sui giornali, e rimane con noi. Gli avevamo detto che doveva segnare, e oggi l'ha fatto".

Potete arrivare tra le prime sette?

"Ho detto che la Fiorentina è più forte dell'anno passato, non mettetemi certe parole in bocca. Se facciamo meglio dell'anno scorso, sarà una buona stagione per noi. L'anno passato la prima partita che ho visto vincere al Franchi in Serie A è stata a gennaio, oggi invece abbiamo vinto, siamo primi perché nessuno ha giocato ed è anche la millesima vittoria al Franchi".

Chiesa rimarrà?

"Fino ad oggi sì. Ma parliamo della partita... Ho detto che non abbiamo bisogno di un centravanti, oggi ci mancavano anche Pezzella e Amrabat. Bravo anche Sirigu, ha fatto una bellissima partita. Dei nostri mi è piaciuto Biraghi, Duncan e Milenkovic. La forza di questa squadra è la difesa e, con i nuovi arrivi, anche il centrocampo".

Soddisfatto dell'interpretazione offensiva di Iachini?

"Sì, siamo stati fortunati. Ci hanno tolto un paio di palloni che erano già fatti... Iachini ha la mia fiducia, quando uno fa bene è giusto che gli venga riconosciuto. Ha fatto un grandissimo lavoro, e quest'anno deve fare meglio".

Reputa sleale l'indebitamento di tanti grandi club?

"Qui in Italia i debiti sono una malattia, mentre se non li avessi fatti io non sarei arrivato fino a questo punto. In aziende pubbliche si fanno molti debiti, ma per mia decisione fino ad oggi li facciamo in America e portiamo il cash in Italia, perché ce n'è bisogno. Se poi me li fanno anche spendere... Spero che il centro sportivo si faccia".

Chiesa vale più di 70 milioni?

"No, non rispondo.. Fate sempre gli stessi discorsi, lasciateci lavorare. La nostra squadra è formata, se avremo occasioni prenderemo qualcun altro ma sono contento e vediamo cosa succede nelle prossime due settimane".

Il cash potrebbe aiutarvi sul mercato.

"Questa squadra è stata formata a gennaio perché, dico la verità, mi era presa una grande paura dopo Montella. Pensavamo di retrocedere. Ora abbiamo dei nuovi che mi sono piaciuti, anche Borja Valero è entrato bene".