Fiorentina, Commisso: "Col Milan giocato a testa alta. Meritavamo almeno il pareggio"

vedi letture

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha commentato al sito ufficiale del club viola la sconfitta contro il Milan per 3-2 al Franchi: "Una partita giocata a testa alta, che meritavamo almeno di pareggiare. Abbiamo giocato alla pari con una squadra che lotta per le posizioni più alte della classifica. Ai ragazzi non posso dire nulla, si sono impegnati fino alla fine. Ora, dopo la sosta, bisognerà preparare al meglio la trasferta con il Genoa. Con questa voglia di non mollare e combattere sempre dobbiamo credere nelle nostre capacità e giocare con questo impegno tutte le prossime dieci gare".