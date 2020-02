Fiorentina, Commisso: "Contento di quel che ho detto. Voglio lo stadio"

© foto di Federico De Luca

Torna a parlare Rocco Commisso, dopo lo sfogo di due giorni fa post gara contro la Juventus. Presente a un evento in un istituto scolastico a Bagno a Ripoli, località alle porte di Firenze, il patron viola ha affermato: "Nedved? Contro la Juventus abbiamo fatto una bella partita e dopo non ha avuto il coraggio di darmi la mano. E che siamo niente noi? Domenica scorsa sono entrato negli spogliatoi e c'erano giocatori che piangevano di rabbia per quello che ci hanno fatto. Sono contento di quel che ho detto e fatto nel dopo partita contro la Juve e se arriverà, pagherò la multa. La Fiorentina e Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo".

Parole sullo stadio - "Credo che la maggior parte dei fiorentini voglia uno stadio bello, moderno e nuovo. Non aspetterò 10 anni per fare qualcosa. La Fiorentina qui non è proprietaria di nulla se non del marchio. Nessuna infrastruttura. Quando me ne andrò all'altro mondo il centro sportivo che faro' qui a Bagno a Ripoli sarà per sempre. Poi quello che voglio regalare a Firenze, se me lo lasciano fare, è un nuovo stadio".

Il cambio di marcia - "A gennaio abbiamo cambiato allenatore ed abbiamo iniziato a fare bene, tranne che nelle ultime due partite che abbiamo perso - ha proseguito Rocco Commisso -. Vediamo se sabato prossimo possiamo cambiare le cose con l'Atalanta. Io sono qui per aiutare il calcio italiano non per farci del male. Il calcio inglese non è migliore del nostro eppure il business lo sanno fare meglio di noi, perché ad esempio ci sono stadi nuovi". A riportarlo è Italpress.