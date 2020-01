Fiorentina, Commisso: "Da giugno spesi 300 mln. La Juve si può battere"

© foto di Federico De Luca

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato al centro sportivo Davide Astori e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai media, tra cui FirenzeViola.it: "Abbiamo iniziato prendendo Cutrone, poi Duncan, Kouame e Igor e infine Amrabat. E su quest'ultimo stiamo ancora aspettando gli ultimi dettagli, non è ancora definitiva. In sette mesi siamo a 300 milioni spesi dopo questo mercato. Mi hanno detto che ci sono alcuni giocatori che andranno via in queste ultime ore. Penso che in entrata non ci saranno altri acquisti. Ci sono ancora altre tre ore, vediamo. Io voglio giocatori che aiutino e che non siano pronti per sei mesi ma per il futuro. Sono molto contento perché a luglio saremo già una squadra. Abbiamo fatti grossi passi in avanti.

La gara con la Juve?

"Sento l'attesa, sarò lì. Non giocheranno Milenkovic, Caceres e Castrovilli. E' una Juve che si può battere, speriamo".

Il nuovo stadio della Fiorentina?

"Joe Barone e gli architetti sono fuori da Firenze. Quindi ancora non so nulla. Abbiamo molti incontri programmati nella settimana che verrà".