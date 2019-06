Fiorentina, Commisso: "Devo parlare con Montella. Presto altri annunci"

© foto di Giacomo Morini

"Ho trovato una società limpida, pulita, e di questo dovete ringraziare la famiglia Della Valle, onore a loro". Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, parla a La Nazione tracciando un bilancio dei primi giorni trascorsi a Firenze. In primo piano la panchina viola, e in questo senso Commisso conferma come prima debba parlare con Montella dal vivo ("Conferma di Montella? E' una fake news. Lo vedrò negli Stati Uniti"). Inoltre, dopo l'addio di Pantaleo Corvino, il presidente della Fiorentina Commisso conferma le novità in arrivo per quanto riguarda l'organigramma societario: "Ci saranno degli annunci in questa settimana, a parte quello di Corvino".