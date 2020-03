Fiorentina, Commisso dice no alla Mercafir e lancia un appello che arriva fino a Roma

Rocco Commisso è uscito ufficialmente allo scoperto, confermando i rumors degli scorsi giorni: la Fiorentina non ha intenzione di partecipare al bando pubblico organizzato dal sindaco Nardella per l'assegnazione dell'area Mercafir - dove sarebbe stato edificato lo stadio - come rivelato dalla "lettera di Rocco al popolo viola", nella quale il tycoon informava come la proposta messa in piedi dall'amministrazione di Firenze non rispondesse ai tre requisiti da lui richiesti: velocità, costi giusti e controllo. Non solo questo, perché al contempo il miliardario italo-americano ha rivolto anche un accorato appello, rifacendosi ai comuni della regione Toscana, ed arrivando fino a Roma, da sempre sede delle stanze del potere, a richiedere sostanzialmente una legge che agevoli la costruzione di nuovi stadi da parte di imprenditori rampanti come lui. Sul piatto, poi, ci sono anche le condizioni critiche del Franchi: in più di un punto la fa da padrona la ruggine, come testimoniato dalle varie immagini e dai sopralluoghi effettuati nelle scorse ore. L'attuale casa della Fiorentina, insomma, necessita di un pesante intervento di manutenzione, mentre l'impianto sta per essere definitivamente registrato con il sigillo di monumento da parte della Soprintendenza cittadina. Insomma, lo scenario è piuttosto intricato, come da miglior tradizione italiana. La stessa contro cui sperava di non doversi scontrare Commisso.