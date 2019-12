Fiorentina, Commisso: "Dobbiamo superare i 200 milioni di ricavi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano altre dichiarazioni a Radio Bruno di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, sulle ambizioni del club viola in vista del futuro. Ecco quanto evidenziato da FirenzeViola.it:

Cosa manca per centrare l'obiettivo Europa?

"Ho parlato di grinta, cattiveria ed infortuni. Per noi sono venuti a mancare Ribery, Pezzella, Chiesa... Giocatori importanti per noi. La squadra ultimamente non è andata bene, io ho bisogno di tempo, ma non sono contento di adesso. Sarebbe fallimentare fare peggio dell'anno passato, prima o dopo la situazione si deve sistemare. Non sono venuto qua a perdere perché non l'ho fatto mai in vita mia. Spero che con 100 milioni di incassi verso i 500 o i 400 di Juventus ed Inter i tifosi capiscano che è impossibile acquistare i giocatori che acquistano loro. Le infrastrutture saranno un fattore positivo se si potranno fare, i ricavi devono incrementare".

Il gap con i top club?

"Certe cose non si possono fare subito, metterò più soldi sia quest'anno che a giugno sicuramente. Voglio arrivare nei primi sei posti il prima possibile. Se tu hai 200 milioni di ricavi puoi spendere 150 milioni sui giocatori, se hai 100 puoi spendere 55 o 60. La differenza è grandissima e possiamo prendere 7 o 8 Ribery a quei costi. Se una persona non capisce questo non capisce il business del calcio moderno, se dobbiamo competere con le grandi d'Europa gli incassi devono superare i 200 milioni. Quali sono i costi ed i benefici se la Fiorentina rimane a Firenze o no? Se è positiva per la città dobbiamo aiutarla, è questo che chiedo io perché ciò succede in America quando si parla di stadi".