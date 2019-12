Fiorentina, Commisso e il nuovo stadio: "Mercafir non è soluzione ideale"

© foto di Federico De Luca

Ospite di Radio Bruno Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è tornato a parlare della questione stadio con il progetto per la realizzazione del nuovo impianto al centro della discussione con il Comune di Firenze: "Ristrutturare il Franchi? L’unica cosa che mi hanno detto è che non si possono toccare le curve, il che implicherebbe uno stadio da non più di 32mila posti, che per una città come Firenze sono decisamente pochi. Il nuovo stadio nell'area Mercafir? Non è un posto ideale per noi perché sono solo 14,2 ettari, c'è un'attività importante attualmente. Aspettiamo che il sindaco e la città di Firenze ci diano i prezzi e se non è il prezzo giusto non lo faremo. Ho pagato 400.000 euro ad ettaro a Bagno a Ripoli, io aspetto Nardella e poi darò la risposta. Questo non è un posto ideale, ma la città mi ha dato solo questa alternativa fuori da Campo di Marte. Non controllo io la Mercafir e quindi voglio che i prezzi siano giusti altrimenti non se ne fa niente e torniamo a Campo di Marte. Potremmo coprire il Franchi ed allora risolveremmo la cosa. Io vedo questi paesi intorno a Firenze, se c'è qualcuno che ha terreni... Abbiamo parlato con quelli di Campi Bisenzio ed il prezzo approssimativo per 38 ettari andrebbe bene".