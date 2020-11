Fiorentina, Commisso e l'esonero di Iachini: ci sono ancora 6 milioni di dubbi

I dubbi di Rocco Commisso in merito all'esonero di Beppe Iachini sono dettati dalla volontà di non sbagliare la scelta, scrive La Nazione. Anche perché resta il fatto che sul libro paga di Commisso ci sarebbero ben tre allenatori fino a giugno. Al lordo una cifra che supera i 6 milioni e anche per questo motivo il proprietario della Fiorentina si è preso tempo per analizzare ogni risvolto della situazione. Costi, benefici, ricadute sull’immagine. Non granché come informazione spedita all’esterno, due cambi di panchina in poco meno di un anno e mezzo. Ci sono però gli aspetti pratici legati al campo, che impongono riflessioni profonde e dunque oggi e domani saranno giornate importanti per il futuro della Fiorentina.