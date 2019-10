Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Queste le dichiarazioni a caldo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso in zona mista dopo il successo gigliato per 2-1 contro il Sassuolo: "Quanta paura, ci è voluto un po' di tempo ma ce l'hanno fatta i ragazzi. Non ci credevo, sono sincero. Poi ci sono stati un po' di sbagli da una parte e dall'altra ma è stata un'emozione tremenda. Tifosi viola? C'è un fiume davanti alla curva, sembra l'Arno (ride, ndr). Temperamento? Non abbiamo fatto un bel primo tempo, però poi è prevalso il cuore. Mia esultanza? Stavo quasi piangendo, credevo di portare sfortuna e invece ora voglio andare al Franchi e vedere qualcosa di buono pure lì. Castrovilli? Ma l'avete visto che giocatore? Grazie a Pradè che ha rinnovato il suo contratto. Anche Dragowski ha fatto bene però. Cori razzisti? Queste cose non mi piacciono, non so se siano stati i nostri: in ogni caso non si devono fare".