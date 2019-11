© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha condiviso attraverso i canali ufficiali del club la sua soddisfazione per la prima convocazione di Gaetano Castrovilli con l'Italia: "Sono molto contento per Castrovilli, un giusto riconoscimento per l'impegno che ha dimostrato dai primi giorni in ritiro e anche qui nella tournée americana. Ora deve continuare a lavorare rimanendo umile e concentrato. Bellissimo vedere la sua dedica ala mamma, i valori per la famiglia fanno parte della semplicità di Gaetano. Buon viaggio ragazzi!"