Fiorentina, Commisso: "Gli stadi devono essere riaperti. Abbiamo bisogno dei tifosi"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è espresso così a proposito del ritorno del pubblico negli stadi italiani ma anche a proposito degli arbitraggi in vista della prossima stagione: "40mila persone sono troppe, però iniziamo con 5mila. Dobbiamo incominciare il più presto possibile perché le aziende vanno avanti con i clienti e i nostri sono i tifosi - ha dichiarato a RTV38 - Qualsiasi azienda ha bisogno dei propri clienti, il calcio non è diverso. I ragazzi devono lavorare con i tifosi vicini. Il calcio italiano ha bisogno di arbitraggi uguali per tutti. Io voglio essere trattato come tutti gli altri. Nessuno mi chiuderà la bocca su questo punto. ho visto cose sbagliate, su come siamo stati trattati. Spero che quest'anno, andando avanti, cominceranno a guardare ogni caso da VAR. Non ci sono più problemi con i fuorigioco, contro il Brescia ci hanno annullato due gol e col Sassuolo 4 e nessuno è andato in galera perché la tecnologia è stata usata bene. Perché non si può fare lo stesso con i rigori? Tutti devono essere rivisti. Non possiamo avere falli di mano diversi in Italia piuttosto che in Germania. Ogni squadra la pensa allo stesso modo".