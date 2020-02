vedi letture

Fiorentina, Commisso ha un chiodo fisso: vuole rinnovare Vlahovic fino al 2025

Dusan Vlahovic è uno dei giocatori copertina della Fiorentina dopo la vittoria per 5-1 ottenuta sul campo della Sampdoria. Il 20enne serbo, autore di una doppietta, la seconda in stagione, e dunque del sesto gol in Serie A, ha il contratto in scadenza nel 2023, che Commisso ha chiesto di aggiornare quanto prima portandolo fino al 2025. Per il patron viola, Vlahovic è l'attaccante del futuro della squadra guidata da Iachini e Pradè e Barone si sono messi subito in contatto con l'agente Ristic, proprio con l'intento di trovare una nuova intesa quanto prima. A riportarlo è Tuttosport.