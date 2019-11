© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato così, attraverso i social viola, il brutto ko patito sul campo del Cagliari: “Congratulazioni al Cagliari per la bella partita e anche a Simeone per la prestazione e il gol. Ancora una volta abbiamo fatto un primo tempo non giocando bene e la squadra non mi è piaciuta. Sono molto rattristato per i nostri tifosi che anche qui a Cagliari ci sono sempre stati vicini. Almeno una nota positiva in questa brutta giornata, grazie ai primi due gol di Vlahovic in Serie A: bravo!”.