Fiorentina, Commisso: "Iachini ha lavorato forte. Ora potrà portarci ancora più avanti"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato, in collegamento telefonico, durante una serata dedicata al dg viola Joe Barone organizzata a Campi Bisenzio (FI). L'intervento è iniziato, inevitabilmente, dalla conferma in panchina di Beppe Iachini: "Credo che abbiamo fatto bene, quando uno dà tutto, lavora forte e porta risultati non c'è motivo di mandarlo via: Iachini merita tutta la nostra fiducia, l'abbiamo riconfermato per portarci avanti verso l'anno prossimo".

Si lavora per una grande Fiorentina?

"Quello che si può fare lo si fa, ricordiamoci che senza stadio non aumentano i ricavi e senza questo è difficile fare delle grandi squadre".

Il nuovo stadio nel comune di Campi Bisenzio?

"Ringrazio il sindaco Fossi e la famiglia Casini per la disponibilità, in Italia però è sempre più difficile costruire ogni giorno che passa, sempre più difficile andare fast, fast, fast".