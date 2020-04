Fiorentina, Commisso: "Il futuro di Chiesa? Sta qui. Siamo pronti per ripartire"

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, è intervenuto nel corso della trasmissione "Una vita da pecora" su Radio1: "Abbiamo passato un brutto periodo alla Fiorentina perché fino a pochi giorni fa avevamo 12 persone colpite dal virus. Alcuni non erano in buone condizioni. Grazie a Dio ora sono tutti fuori pericolo. I giocatori intanto sono tutti negativi e pronti per ripartire".

La ripresa del campionato?

"Penso che alla fine riprenderemo. La salute deve essere sempre al primo posto ma penso che alla fine il campionato riprenderà. Il calcio è un patrimonio anche se non sarà facile ripartire in Italia dopo ciò che è successo. Io spero che si possa tornare ad allenarsi il 4 maggio anche se il calcio non rinizierà come vorremmo noi. E' importante che non venga rovinato anche la prossima stagione".

Cosa pensa del taglio degli stipendi?

"Ognuno deve fare la propria parte. I valori dei calciatori sono calati del 30-40% e anche noi quindi abbiamo perso decine di milioni come lub. Stiamo parlando con i giocatori ma non siamo al punto di annunciare qualcosa".

Lei punta con forza a costruire un nuovo stadio per Firenze, cosa ci può dire?

"In Italia siamo indietro sotto questo punto di vista. Ci sono stadi che non portano abbastanza ricavi per essere competitivi. Quello che chiedo alla burocrazia è di permetterci di investire".

Il futuro di Chiesa?

"Federico sta qui".