© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rocco Commisso è arrivato ieri a Firenze, in tarda serata, e come prima cosa ha chiesto al fido Joe Barone informazioni sulle condizioni della squadra in vista della sfida alla Juventus: dopo le prime due sconfitte, contro Napoli e Genoa, tutta Firenze vuole spingere la squadra all'impresa che muoverebbe la classifica e darebbe respiro a Montella dopo l'avvio in salita. Commisso stamani andrà a salutare la squadra in ritiro, per caricarla in vista della gara più sentita dell'anno.