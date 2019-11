Fiorentina, Commisso in visita al luogo dove sorgerà il centro sportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Caso" Chiesa alle spalle, oggi per Firenze e per la Fiorentina è il giorno dedicato al nuovo Centro Sportivo: la famiglia Commisso, informa il club tramite i propri canali social, ha visitato in mattinata i terreni dove sorgeranno i campi d'allenamento della squadra viola nella sua nuova fase, quella sotto la proprietà italo-americana.