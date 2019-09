© foto di Federico De Luca

Nel corso del suo intervento a margine della riunione dell'Associazione Centro Coordinamento Viola Club presso il Teatro Sancat di Firenze, il presidente viola Rocco Commisso ha parlato anche della sua volontà di portare la Fiorentina in tutto il mondo. In particolar modo Commisso ha raccontato di aver incontrato nelle scorse settimane il presidente dell'Inter, che lo ha invitato in Cina. Possibile quindi in futuro una tourneé dei viola in Oriente.