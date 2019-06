Fiorentina, Commisso: "Incontro per Borja? Non dico niente su questo"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'interessamento per Borja Valero "Incontro con l’Inter? Non dico niente su questo. Domani (oggi ndr) sarò aggiornato su tutto".

E’ un giocatore che le piace?

"Montella, Pradé, Barone e Antognoni si dedicheranno a formare la squadra".

Come procede l’assetto societario?

"Poco a poco si va lontano. Ho detto che il mio motto sarà fast, fast, fast. Sto cercando di fare il più presto possibile per mettere gente in azienda e stiamo lavorando".

Gandini era a New York, vi siete incontrati?

"No".

Chi ricoprirà questo ruolo?

"Fino ad oggi sono io. Domani non si sa".